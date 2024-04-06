Yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’ tanıtım turunu tamamladı

Ülkenin yeni turistik treni unvanına sahip olan ‘Mezopotamya Ekspresi’, tanıtım turunu tamamladı. Tren, seferine Ankara’dan başladı. Güzergah üzerinde yer alan Kayseri, Malatya ve Elazığ illerinde mola veren tren, yaklaşık 1 gün sonra Diyarbakır’a vardı. Yol boyunca güzergahta farklı doğa manzaraları ile yolcuları buluşturan tren, 19 Nisan’da ilk seferini gerçekleştirecek.

Yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’ ile yılda 1 milyona aşkın turistin yolculuk yapması ve güzergahta yer alan bölgeleri ekonomik anlamda kalkındırması bekleniyor.

Tanıtım turuna katılan yolcular ise yolculuktan memnun kaldıklarını ve çok keyif aldıklarını, bu yolculuğun kendileri için farklı bir deneyim olduğunu dile getirdi. Ayrıca yolcular, yol boyunca karşılaştıkları doğal manzaralardan da çok etkilendiklerini ifade etti.







‘Mezopotamya Ekspresi’ biletleri ne kadar?

Yeni turistik tren ‘Mezopotamya Ekspresi’nin toplam yolcu kapasitesinin 180 kişi olduğu belirtildi. Tren içerisinde 9 yataklı vagonun yanı sıra 1 tane de yemekli vagon yer alıyor. İki kişilik yataklı vagonların fiyatı ise Ankara’dan Diyarbakır’a gidişte 9 bin TL, dönüşte ise 8 bin TL olarak belirlenmiş durumda.