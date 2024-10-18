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Yeni Yargı Düzenlemeleri TBMM'ye Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yargıya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yeni kanun teklifi kabul edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 15:40
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 15:40
Yeni Yargı Düzenlemeleri TBMM'ye Sunuldu

Yeni Yargı Düzenlemeleri TBMM'ye Sunuldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, yargıya dair önemli değişiklikler içeren bir kanun teklifi gündeme geldi. Adalet Bakanlığı tarafından sunulan teklif, casusluk suçlarını düzenlemekten noterlik işlemlerine kadar birçok alanda değişiklik öngörüyor.

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklikler

Teklife göre, Avukatlık Kanunu kapsamındaki düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'nin iptali doğrultusunda güncellenecek. Avukatlık stajına engel olmamak koşuluyla sigortalı bir işte çalışabilme imkânı tanınıyor. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapanlar için staj yapma hakkı sağlanıyor.

Noterlik Düzenlemeleri

Noterlik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle birlikte, noterlerin tatil günlerinde çalışma usulleri belirleniyor. Türkiye Noterler Birliğinin görüşleri alınarak düzenlenecek yönetmeliklerle noterlik ücret tarifeleri her yıl mart yerine ocak ayı başında güncellenecek. Ayrıca, işlemlerin ödeme yöntemleri de kolaylaştırılacak.

TCK'de Casusluk Suçları

Türk Ceza Kanunu’na (TCK) eklenecek yeni madde ile casuslukla ilgili yeni suçlar düzenlenecek. Devletin güvenliği aleyhine hareket edenler 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak. Bu suçların işlenmesi durumunda ceza artırılacak.

Türk Medeni Kanunu'ndaki Yenilikler

Türk Medeni Kanunu'nda yapılan düzenlemelerle boşanma davalarının süreçleri kısaltılacakken, adların değiştirilmesi için yeni kayıt usulleri getiriliyor. Boşanma davalarında ortak hayatı kuramayan çiftler için süre 3 yıldan 1 yıla indirilecek.

Devlet Üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi Kurabilecek

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'daki değişiklikler ile devlet üniversiteleri artık Çocuk İzlem Merkezleri (ÇİM) kurabilecek. Hükümlülerin öğretim hakları genişletilerek, eğitim programlarına katılım imkanları artırılacak.

Esnaf ve Sanatkarlar Kuruluşları

Son olarak, esnaf ve sanatkarlara yönelik düzenlemelerle meslek kuruluşlarında olağanüstü genel kurulların çağrılması kolaylaştırılıyor. Bu sayede üye ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verilebilecek.

Bu önemli düzenlemeler yargı sisteminde köklü değişiklikler gerçekleştirerek, hem bireylerin haklarını hem de kamu düzenini iyileştirmeyi hedefliyor.

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