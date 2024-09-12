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Yeni Zelanda'da İstihbarat Kuruluşları Üzerine Soruşturma Talebi

Yeni Zelanda'da 3 avukat, istihbarat kuruluşlarının İsrail'e yardım edip etmediğini soruşturulmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 11:52
Yeni Zelanda'da İstihbarat Kuruluşları Üzerine Soruşturma Talebi

Yeni Zelanda'da İstihbarat Soruşturması Talebi

Yeni Zelanda'da, üç avukat, ülkenin istihbarat teşkilatlarının İsrail'e, Gazze'ye yönelik saldırılarında olası yardım sağlayıp sağlamadığını araştırılmasını talep etti.

İstihbarat ve Güvenlik Başmüfettişliğine Mektup

Radio New Zealand (RNZ) tarafından aktarılan habere göre, avukatlar, isteği İstihbarat ve Güvenlik Başmüfettişi Brendan Horsley'e iletti. Mektupta, Hükümet İletişim Güvenlik Bürosu (GCSB) ve Güvenlik İstihbarat Servisi (SIS) tarafından toplanan istihbarat verilerinin ABD aracılığıyla İsrail'e ulaşıp ulaşmadığının araştırılması istendi.

Mektuptaki İfadeler ve İddialar

Mektupta şu ifadelere yer verildi: "GCSB ve SIS'nin, Gazze'de gerçekleşen olaylarla ilgili istihbarat paylaşımı yaptığına dair endişelerimiz var ve bu durum Yeni Zelanda yasalarını ihlal ediyor olabilir." Ayrıca, ülkenin "uluslararası suçlara yardım etme riski" taşıdığı vurgulandı.

Taleplerin Dayanakları

Treasa Dunworth adlı avukat, taleplerinin "detaylı ve güvenilir kaynaklarla desteklendiğini" belirtirken, istihbarat birimlerine ait gizli bilgilere erişim eksikliğinden dolayı böyle bir soruşturmanın gerekliliğini ifade etti.

Başmüfettişlikte Değerlendirme Süreci

İstihbarat ve Güvenlik Başmüfettişliği, Brendan Horsley'in belirtilen talepleri değerlendirdiğini duyurdu.

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