Yeni Zelanda'da jüri: 2 çocuğu öldürüp valizde saklayan kadın suçlu bulundu

Auckland Yüksek Mahkemesi jürisi, Hakyung Lee'yi 2018'de Minu ve Yuna Jo'yu öldürmekten suçlu buldu; cesetler 2022'de valiz içinde bulundu.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 09:34
Auckland Yüksek Mahkemesi kararı

Auckland Yüksek Mahkemesi jürisi, Hakyung Lee (45) hakkında görülen davada kararını verdi. Jüri, Lee'yi, Minu Jo (6) ve Yuna Jo (8)'yu Haziran 2018'de öldürmekten suçlu buldu.

Davaya ilişkin soruşturma, çocukların cesetlerinin 2022'de Auckland'daki bir depoda bavullar/valizler içinde bulunmasıyla yeniden gündeme gelmişti. Jüri, savunma tarafından sunulan akıl sağlığı iddialarını kabul etmedi.

Mahkeme kayıtlarına göre, Lee cinayetin ardından doğduğu yer olan Güney Kore'ye kaçtı ve burada ismini değiştirdi. Bulunmasının ardından Lee, Güney Kore'de tutuklanarak Yeni Zelanda'ya iade edildi.

Lee'nin savunması, hakkındaki suçlamaları reddederek cinayet zamanında akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Avukatları, müvekkillerinin çocuklara antidepresan vererek öldürdüğünü kabul etti ancak bunun bir cinnet ya da akıl hastalığı sonucu gerçekleştiğini savundu. Jüri bu savunmayı reddetti.

Karar, davanın en kritik noktalarını netleştirirken, jüri Lee'nin sorumluluğunu kabul etti ve mahkeme süreci devam ediyor.

