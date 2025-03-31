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Yeni Zelanda Hükümeti'nden Maori Kabilelerine Resmi Özür ve Tazminat

Yeni Zelanda hükümeti, Waitangi Antlaşması ihlalleri nedeniyle Maori kabilesine özür dileyerek 20,4 milyon NZD tazminat ödeyecek.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 19:21
Yeni Zelanda Hükümeti'nden Maori Kabilelerine Resmi Özür ve Tazminat

Yeni Zelanda hükümeti, Waitangi Antlaşması'nın ihlallerinden kaynaklanan mağduriyetler nedeniyle Maori kabilesinden resmen özür dileyerek, 20,4 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 11,6 milyon Amerikan doları) tazminat ödemeyi kabul etti.

Radio New Zealand'ın haberine göre, ülkenin yerli halkı Maoriler ile Wellington yönetimi arasında süregelen müzakerelerin ardından, antlaşma ihlallerine yönelik tazminat konusunda bir uzlaşma sağlandı. İmza töreninde Antlaşma Müzakereleri Bakanı Paul Goldsmith yaptığı açıklamada, antlaşmanın ihlallerinin kabileye ciddi zararlar verdiğini vurgulayarak üzüntüsünü dile getirdi.

Goldsmith, "Devlet, antlaşmanın vaatlerini yerine getirmediği, bunun yerine kabileye anlaşmazlık, ölüm ve bölünme getirdiği için büyük pişmanlık duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu anlaşma ile 18406 milyon dolarlık kültürel canlandırma fonu da bulunuyor.

Yeni Zelanda'nın kuruluş belgesi olarak kabul edilen Waitangi Antlaşması, 6 Şubat 1840'ta İngiliz Kraliyeti ile Maori yerlilerinin liderleri arasında imzalanmıştı. Bu antlaşma ile dönemin hükümeti ile Maoriler arasında resmi ilişki başlamıştır.

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