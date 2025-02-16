Yeni Zelanda Hükümeti, Okullarda Helal Yemek Sunmamasıyla Eleştiriliyor

Yeni Zelanda hükümeti, okul yemeklerinde helal seçenekler sunmaması nedeniyle yoğun eleştiri alıyor. Ülkedeki Müslüman toplumu, hükümeti ötekileştirmekle suçluyor.

Radio New Zealand'ın (RNZ) haberine göre, okullara yemek hizmeti veren Compass şirketi, "helal" olarak adlandırılan yemeklerin, yeterli helal sertifikası taşımadığını itiraf etti. Şirket, yemeklerde kullanılan malzemelerin helal sertifikalı olduğunu belirtirken, yemeklerin hazırlandığı mutfakların helal standartlarına uymadığını vurguladı.

ACT New Zealand Partisi Lideri ve Eğitim Bakan Yardımcısı David Seymour, okullarda helal sertifikalı yemeklerin sunulmasının "gereksiz bir masraf" olacağını savundu. Bu açıklama, Müslüman öğrenciler ve aileleri tarafından hoş karşılanmadı.

Yeni Zelanda İslam Dernekleri Federasyonu (FIANZ) Sözcüsü Abdur Razaaq, helal yemeklerin hazırlanmasının zor ve maliyetli olmadığını belirterek, hükümet yetkililerini eleştirdi. Müslüman öğrenciler, kendilerine yönelik ayrımcılığa karşı seslerini yükseltiyor ve hükümeti ötekileştirme çabalarıyla suçluyor.