Yeni Zelanda ve Avustralya'da On Binler Filistin'e Destek İçin Yürüdü

Auckland'ta yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı yürüyüş ve Avustralya'nın birçok kentindeki gösterilerde on binlerce kişi Filistin'e destek talep etti.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 13:58
Yeni Zelanda ve Avustralya genelinde düzenlenen gösterilere on binlerce kişi katılarak Filistin'e destek verdi. Eylemciler hükümetlerden yaptırım çağrısında bulunurken, Gazze'ye yardım erişimi ve ateşkes taleplerini yineledi.

Auckland'ta 'İnsanlık Yürüyüşü'ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı

Radio New Zealand'ın (RNZ) aktardığına göre, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki İnsanlık Yürüyüşü'ne yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Aotea Meydanı'nda başlayıp Victoria Parkı'nda sona eren yürüyüşte katılımcılar, Yeni Zelanda hükümetini İsrail'e yaptırım uygulamaya çağırdı.

Etkinlik organizatörleri, yaptırım talebine ek olarak derhal koşulsuz ateşkes ilan edilmesi, yardımların Gazze'ye güvenli girebilmesi için ablukanın derhal sona erdirilmesi ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'nın yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Göstericiler Filistin bayrakları sallayarak 'Soykırımı normalleştirmeyin' ve 'Omurganız olsun, Filistin'in yanında durun' sloganları attı. Etkinliği düzenleyen ve Maori liderliğindeki bir grup olan Filistin için Aotearoa'nın sözcüsü Nadine Mortaja, bunun Yeni Zelanda tarihinde Filistin için düzenlenen en büyük yürüyüş olduğunu belirtti.

Avustralya'nın birden çok bölgesinde protestolar

ABC News'un haberine göre, Avustralya'nın farklı kentlerinde de binlerce kişinin katıldığı gösteriler gerçekleştirildi. Melbourne'de bazı göstericiler Aborjin ve Filistin bayrakları taşıyarak bir araya geldi.

Ülkenin başkenti Canberra'da faşizm ve ırkçılığa karşı düzenlenen protestoya yaklaşık 200 kişi katıldı; katılımcıların Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdığı gözlemlendi.

Perth'te göçmen karşıtı bir yürüyüşe karşı düzenlenen karşıt protestoda da Filistin'e destek çağrısı yapıldı. Polis yetkilileri, her iki kalabalığın şehir içinde yürürken yollarının kesişmemesi için önlemler alarak kontrol sağladı.

Avustralya'da on binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek eylemleri düzenlendi. Aborjin ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "Yerli Egemenliği" protestosu için Avustralya'nın Melbourne kentinde toplandı.

