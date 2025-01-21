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Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi

Yeni Zelandalılar, Trump'ınatomu parçaladığına dair ifadelerine, Ernest Rutherford'un katkılarına dikkat çekerek yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:59
Yeni Zelandalılar, Trump'ın Atomun Parçalanmasıyla İlgili İfadelerine Tepki Gösterdi

Yeni Zelandalıların Tepkisi

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninde kullandığı "Amerikalılar atomu parçaladı" ifadesiyle dikkat çekti. Ancak bu ifade, Yeni Zelandalılar tarafından sert bir şekilde eleştirildi. Ülkenin Nelson kentinde doğan ve nükleer fizik alanında önemli çalışmalara imza atan Ernest Rutherford, atomu parçalayan ilk bilim insanı olarak biliniyor.

Rutherford'un Başarısı

Trump'ın konuşmasında, Amerika'nın tarihsel başarıları arasında atomun parçalanması ile ilgili ifadelerine yer vermesi, Yeni Zelandalıların huzurunu kaçırdı. Rutherford'un Nobel Kimya Ödülü kazanarak gerçekleştirdiği yapay nükleer tepkime, tarihsel olarak değerlendirildiğinde önemli bir yere sahip.

Tarihsel Tartışmalar

Yeni Zelanda basını, atomun parçalanmasının hangi bilim insanı tarafından gerçekleştirildiğine dair farklı tartışmalar olduğunu dile getiriyor. Ancak bu tartışmalarda, hiçbir bilim insanının Amerikalı olmadığı vurgusu öne çıkıyor.

Belediye Başkanı Smith'in Açıklamaları

Nelson Belediye Başkanı Nick Smith, Trump'ın açıklamalarına şaşırdığını belirterek, atomun parçalanmasının Rutherford’a ait olduğunu ifade etti. Smith, bu konunun tarihi kaydını tutmak amacıyla Wellington büyükelçisini Rutherford'un anıtına çağırmak istediğini açıkladı.

Farklı Görüşler

Bazı kaynaklar, atomu ilk parçalayan kişinin Rutherford olduğunu ileri sürerken, diğerleri Alman fizikçi Otto Hahn'ın bu başarıyı deneysel olarak gösterdiğini savunuyor. Ayrıca, ABD Enerji Bakanlığına ait veriler, atomun parçalanmasının John Douglas Cockroft ve Ernest Walton tarafından gerçekleştirildiğini belirtmektedir. Ancak genel kanı, Rutherford'un atom yapısının modelini oluşturarak önemli bir katkı sağladığı doğrultusundadır.

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