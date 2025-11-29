Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu gece Menderes Caddesi'nde görüldü; vatandaşlar görüntüledi, belediye ve ekipler bölgede inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 11:08
Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan anlar tedirginlik yarattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, gece saatlerinde bir anne ayı ile iki yavrusunun ilçe merkezine indiği görüldü. O anlar, ilçe merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücü tarafından fark edilen 3 ayı, cadde boyunca koştuktan sonra alt caddeye doğru kaçtı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Kayıtlar, hayvanların yerleşim alanına inmesinin yarattığı anı kayda geçirdi.

Olayın ardından çevrede yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşarken, belediye ve ilgili birimler bölgedeki incelemeleri başlattı. Yetkililer, vatandaşları hareketsiz kalmamaya ve karşılaşmalarda dikkatli olmaya çağırdı.

