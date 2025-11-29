Yenice'de anne ayı ve iki yavrusu Menderes Caddesi'nde görüntülendi

Vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıyan anlar tedirginlik yarattı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, gece saatlerinde bir anne ayı ile iki yavrusunun ilçe merkezine indiği görüldü. O anlar, ilçe merkezindeki Menderes Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde sürücü tarafından fark edilen 3 ayı, cadde boyunca koştuktan sonra alt caddeye doğru kaçtı ve bir süre sonra gözden kayboldu. Kayıtlar, hayvanların yerleşim alanına inmesinin yarattığı anı kayda geçirdi.

Olayın ardından çevrede yaşayan vatandaşlar tedirginlik yaşarken, belediye ve ilgili birimler bölgedeki incelemeleri başlattı. Yetkililer, vatandaşları hareketsiz kalmamaya ve karşılaşmalarda dikkatli olmaya çağırdı.

KARABÜK’ÜN YENİCE İLÇESİNDE ANNE AYI VE İKİ YAVRUSUNUN İLÇE MERKEZİNDEKİ CADDEDE KOŞTUĞU ANLAR VATANDAŞLARIN CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI.