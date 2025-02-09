Yenice'de Buzlanma Riski Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 23:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 23:49
Yenice'de Buzlanma Riski Nedeniyle Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve aşırı buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verileceği duyuruldu.

Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, resmi internet sitesinden yayınladığı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları sebebi ve aşırı buzlanma riski öngörüldüğünden, İlçe Hıfzıssıhha kararına istinaden, 10 Şubat Pazartesi günü itibarıyla yalnızca taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim öğretime ara verilmiştir," ifadelerine yer verdi.

Bununla birlikte, taşımalı sistem dışında kalan tüm öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetlerinin devam edeceği açıklandı.

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