Yenice'de Yavru Ayı İlçe Merkezine İndi

Karabük'ün Yenice ilçesinde annesinden ayrı kalan yavru ayı, gece saatlerinde ilçe merkezinde görüntülendi; vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:19
Gece saatlerinde ilçe merkezine inen yavru ayı vatandaşlar tarafından görüntülendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde, annesini kaybeden yavru bir ayının ilçe merkezine indiği görüldü.

Edinilen bilgilere göre, annesinden ayrı kaldığı düşünülen yavru ayı, gece saatlerinde ilçe merkezine inerek İncedere Caddesi üzerinde ilerledi. Ayı, yolda yürürken çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Bir süre çevrede dolaşan yavru ayı, daha sonra bir sürücünün önünden geçerek gözden kayboldu. Olay sırasında vatandaşların hayvanın zarar görmemesi için uzak durduğu öğrenildi.

Vatandaşların durumu yetkililere bildirdiği, bildirimin Doğa Koruma ve Milli Parklar Karabük Şube Müdürlüğü ekiplerine iletildiği bildirildi.

