Yeniden Refah Partili Doğan Bekin: ABD Menşeli Ürünlerdeki Vergi Kaldırılmasını Eleştirdi

Bekin, ABD menşeli ürünlere uygulanan ek mali yükümlülüklerin kaldırılmasını eleştirdi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ülke çıkarlarına yönelik endişelerini dile getirdi.

Kararın yürürlükten kaldırılması

Bekin, basın toplantısında "ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar"'ın yürürlükten kaldırıldığını anlattı.

Bekin, uygulamanın kaldırılmasını eleştirerek, "Sayın Erdoğan'ın ABD'ye yönelik iyi niyet göstergesi olarak bu ülkeye uygulanmakta olan bazı vergileri kaldırması ülkemiz açısından oldukça netameli bir durum oluşturmaktadır. Türkiye-ABD ilişkileri stratejik ortaklık ve Obama yönetimi sırasında ortaya çıkan model ortaklık formüllerine rağmen Türkiye'ye karşı yürütülen izolasyon politikaları karşısında taviz politikaları ile ABD'nin politik olarak yörüngemize kanalize edilmesi asla mümkün görülmemektedir." ifadelerini kullandı.

Toplantı ve uluslararası bağlam

Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, temasları çerçevesinde perşembe günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump'la görüşme yapacağını hatırlatan Bekin, "ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yeni bir bahar havası oluşturmaya çalıştığını" savundu.

Bekin'in çağrısı

Bekin, kararın Türkiye'nin dış politika ve ekonomik çıkarları açısından risk taşıdığına dikkati çekerek, "Geçmişte ABD'ye tek taraflı bağımlı politikalarda gelinen noktayı göz önüne alarak Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen politikaları hayata geçirmesinin artık kaçınılmaz olduğunu ifade etmek isteriz." dedi.