Yeniden Refah Partisi AK Parti ile ittifak kararı belli oldu! Fatih Erbakan açıkladı

Fatih Erbakan, 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki AK Parti ittifakını hatırlatarak, "Mutabakat metniyle ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır; aksine, metinde yazanların tam tersi icraatlar yapılmıştır." dedi.

''MİLLETİMİZ PARTİMİZİN İTTİFAK YAPMASINI İSTEMİYOR''

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin bu seçimlerde ittifak yapmasını istemeyen milletin talebine dikkat çekerek, "İkinci teşkilatlarımızın yer almasını istemiyorlar. Bu seçimde teşkilatların yüzde 95'i ittifak istemiyor." ifadesini kullandı.

''ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ''

Fatih Erbakan, şunları ekledi:

''Parti olarak bu seçimlere, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bir beka seçimi olarak bakmıyoruz. Beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde, kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. AK Parti heyetinin adil ve dengeli bir teklif sunmadığını gördük. Bu nedenle 31 Mart seçimlerinde herhangi bir ittifak yapmama kararı alarak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı gösterme yönünde karar aldık. Adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz aday tanıtım programında açıklayacağız.''