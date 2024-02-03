Yeniden Refah Partisi AK Parti ile ittifak kararı belli oldu! Fatih Erbakan açıkladı

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlere ilişkin kararını açıkladı. Erbakan, AK Parti ile ittifak yapma tekliflerini reddettiklerini, 31 Mart’taki seçimleri bir beka sorunu olarak görmediklerini belirtti. Erbakan, partisinin kendi adaylarıyla seçime gireceğini ve milletin desteğini alacağını ifade etti.

Yeniden Refah Partisi AK Parti ile ittifak kararı belli oldu! Fatih Erbakan açıkladı
Yayın Tarihi:

Fatih Erbakan, 14 Mayıs 2023 seçimlerindeki AK Parti ittifakını hatırlatarak, "Mutabakat metniyle ilgili herhangi bir olumlu gelişme olmamıştır; aksine, metinde yazanların tam tersi icraatlar yapılmıştır." dedi.

''MİLLETİMİZ PARTİMİZİN İTTİFAK YAPMASINI İSTEMİYOR''

Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin bu seçimlerde ittifak yapmasını istemeyen milletin talebine dikkat çekerek, "İkinci teşkilatlarımızın yer almasını istemiyorlar. Bu seçimde teşkilatların yüzde 95'i ittifak istemiyor." ifadesini kullandı.

''ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE KENDİ ADAYLARIMIZLA SEÇİME GİRECEĞİZ''

Fatih Erbakan, şunları ekledi:

''Parti olarak bu seçimlere, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde olduğu gibi bir beka seçimi olarak bakmıyoruz. Beka meselesi olarak görmediğimiz bir seçimde, kendi adaylarımızla seçime girmeyi ve gücümüzü göstermeyi istiyoruz. AK Parti heyetinin adil ve dengeli bir teklif sunmadığını gördük. Bu nedenle 31 Mart seçimlerinde herhangi bir ittifak yapmama kararı alarak, Ankara, İstanbul ve İzmir'de kendi adaylarımızı gösterme yönünde karar aldık. Adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara Atatürk Spor Salonu'nda düzenleyeceğimiz aday tanıtım programında açıklayacağız.''

Öne Çıkanlar
Dar gelirlilere kesenin ağzı açıldı! Başvuranlara her ay tıkır tıkır 1250 TL yardım! Dar gelirlilere kesenin ağzı açıldı! Başvuranlara her ay tıkır tıkır 1250 TL yardım!
Hesaplar tamam! 3 ay sonra hesaplarınıza bakın 117.000 TL yatacak Hesaplar tamam! 3 ay sonra hesaplarınıza bakın 117.000 TL yatacak
Simit yemeyi unutun! Bu zamdan sonra susam tanesi bile para edecek: İşte yeni fiyatı Simit yemeyi unutun! Bu zamdan sonra susam tanesi bile para edecek: İşte yeni fiyatı
Çok Okunanlar
TÜBİTAK'tan son dakika duyurusu geldi! Başvuru için start verildi TÜBİTAK'tan son dakika duyurusu geldi! Başvuru için start verildi Hafize Gaye Erkan’ın koltuğu Ahmet Hakan röportajı ve babası yüzünden sallandı! Dünya basınında geniş yankı Hafize Gaye Erkan’ın koltuğu Ahmet Hakan röportajı ve babası yüzünden sallandı! Dünya basınında geniş yankı Türkiye Cumhuriyeti 27. Merkez Bankası Başkanı: Fatih KARAHAN Türkiye Cumhuriyeti 27. Merkez Bankası Başkanı: Fatih KARAHAN Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı 7 şiddetinde deprem tehlikesi büyük! Naci Görür ve Ahmet Ercan aynı bölgeyi işaret etti 7 şiddetinde deprem tehlikesi büyük! Naci Görür ve Ahmet Ercan aynı bölgeyi işaret etti