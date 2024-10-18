Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesini Ziyaret Etti

Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesini Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis ilindeki programı kapsamında Aydınlar Belediyesini ziyaret ederek yerel halkla bir araya geldi.

Yerel Destek İçin Teşekkür

Bitlis ve çevresindeki ziyaretlerinin ardından Aydınlar beldesine geçiş yapan Erbakan, Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve partilileri de ziyaret etti. Burada belde sakinlerine yaptığı konuşmada, seçimlerde aldıkları destek için teşekkür etti. Erbakan, "Bitlis, geçmişten beri Milli Görüş'e büyük teveccüh gösteren bir yer. Şimdi de Yeniden Refah Partisi'ne olan destekleri çok yüksek. Bitlis halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılandık. Bu şehirde bulunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

Bitlis'e Hizmet Hedefi

Erbakan, Aydınlar Belediyesi için yapacakları hizmetlerle Bitlis halkına partilerini daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. "Hem teşkilatımızın hem de belediye başkanımızın çalışmalarıyla birlikte Bitlis halkının gönlündeki yerimizi daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Belediye başkanımıza başarılar diliyorum," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ergün'ün Açıklamaları

Aydınlar Belediye Başkanı Ergün ise, Erbakan'ı beldelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.