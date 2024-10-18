DOLAR
34,2 -0,39%
EURO
37,14 -0,49%
ALTIN
2.991,01 -1,28%
BITCOIN
2.345.652,76 -2,42%

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesini Ziyaret Etti

Fatih Erbakan, Bitlis'teki programları çerçevesinde Aydınlar Belediyesini ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 22:49
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesini Ziyaret Etti

Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesini Ziyaret Etti

Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bitlis ilindeki programı kapsamında Aydınlar Belediyesini ziyaret ederek yerel halkla bir araya geldi.

Yerel Destek İçin Teşekkür

Bitlis ve çevresindeki ziyaretlerinin ardından Aydınlar beldesine geçiş yapan Erbakan, Belediye Başkanı İbrahim Ergün ve partilileri de ziyaret etti. Burada belde sakinlerine yaptığı konuşmada, seçimlerde aldıkları destek için teşekkür etti. Erbakan, "Bitlis, geçmişten beri Milli Görüş'e büyük teveccüh gösteren bir yer. Şimdi de Yeniden Refah Partisi'ne olan destekleri çok yüksek. Bitlis halkı tarafından sıcak bir şekilde karşılandık. Bu şehirde bulunmak bizim için büyük bir mutluluk kaynağı," dedi.

Bitlis'e Hizmet Hedefi

Erbakan, Aydınlar Belediyesi için yapacakları hizmetlerle Bitlis halkına partilerini daha iyi tanıtmayı amaçladıklarını belirtti. "Hem teşkilatımızın hem de belediye başkanımızın çalışmalarıyla birlikte Bitlis halkının gönlündeki yerimizi daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Belediye başkanımıza başarılar diliyorum," şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Ergün'ün Açıklamaları

Aydınlar Belediye Başkanı Ergün ise, Erbakan'ı beldelerinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yürütülen projeler hakkında bilgi verdi.

İLGİLİ HABERLER

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Trump'ın 6 Ocak Davası Belgeleri Sansürlü Yayınlandı
3
İspanya Ulusal Günü Ankara'da Coşkuyla Kutlandı
4
Konya'da Tarım Aracı Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
5
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Aydınlar Belediyesini Ziyaret Etti
6
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sokullu Mehmet Paşa Medresesi'nin Açılışına Katıldı
7
11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda İslam ve Liberal Demokrasi Konuları Ele Alındı

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’

Resmi Gazete'de yayımlandı! Nakit ödeme dönemi bitti: Emekliler dahil herkesi kapsıyor!

Memurlara son dakika zam müjdesi! Artış yüzde 26 açıklandı

4 ay boyunca 1.000 TL destek! Isınma yardımı bu ay başlayacak

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor