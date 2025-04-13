Yeniden Refah Partisi Kongresi: Fatih Erbakan Elazığ'da Ekonomik Çözümleri paylaştı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Elazığ'da

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Elazığ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Kongre, 15 Temmuz Şehitleri Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ekonomik Sıkıntılar ve Milli Görüş Vurgusu

Erbakan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mevcut ekonomik sıkıntılarla boğuştuğunu belirterek, bu zorlukların üstesinden gelmek için tek çözümün "Milli Görüş" olduğuna dikkat çekti.

Erbakan, “Bu, 54. Hükümet döneminde Necmettin Erbakan'ın işçiye, memura ve emekliye verdiği yüzde 100, yüzde 200 ve yüzde 320 maaş zamlarından malumdur.” şeklinde ifade etti.

Geçmişteki Başarılar ve Gelecek Vizyonu

Erbakan, şu ifadeleri kullandı:

"Erbakan Hocamız borçsuz, zamsız, vergisiz bir şekilde milli kaynak paketleriyle kaynak üretti ve milletin yüzünü güldürdü. Çiftçiye, köylüye yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 taban fiyatı artışları sağladı. Çiftçinin ürettiği bütün ürünlere 'Devlet olarak alım garantisi veriyorum, ne kadar üretiyorsanız üretin getirin, alacağım.' dedi. O bolluk ve bereket dönemini bugün 85 milyon hala hatırlıyor."

Erbakan, iktidara geldiklerinde kültür ve değerlere uygun yerli ve milli yasalar çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca, "Milli Görüş" kavramının sadece maddi kalkınmayı değil, manevi kalkınmayı da hedeflediğini vurguladı. “İnşallah, Allah'ın izniyle kitaplarımız hazır, projelerimiz hazır, kaynak paketlerimiz hazır.” dedi.

Son olarak, Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş yeniden seçildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Elazığ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Elazığ 3. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.