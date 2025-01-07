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Yeniden Refah Partisi'nden Asgari Ücret Eleştirisi: "Yüzde 30 Artış Yetersiz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, asgari ücret artışını eleştirerek Hazine'nin yükünü ödenek sıkıntısı çeken işçilerin sırtına yüklediğini söyledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:25
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:49
Yeniden Refah Partisi'nden Asgari Ücret Eleştirisi: "Yüzde 30 Artış Yetersiz"

Asgari Ücretteki Artış Yetersiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıç, asgari ücrette yapılan artışın yüzde 30 düzeyinde kaldığını belirterek, "Deyim yerindeyse Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyon hedefinin maliyetini asgari ücretlinin sırtına yüklemiştir" ifadelerini kullandı.

DEM Partisi'nin İmralı Ziyareti

Kılıç, DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından, partinin Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de bir görüşme gerçekleştireceğini dile getirdi. Kılıç, "Genel Başkanımız Fatih Erbakan kendilerine randevu verdi. Ne konuştular? Ne duydular? Ne öğrendiler? Elbette geldiklerinde bunları Sayın Erbakan ve heyetiyle de paylaşmış olacaklar" şeklinde konuştu.

Devletin Kanaati

Kılıç, Abdullah Öcalan ile ilgili devletin görüşünün değişip değişmediğini merak ettiklerini de sözlerine ekleyerek, "Belli ki değişmiş. Öyleyse ne yönde değişmiştir? Bunu merak ediyoruz" dedi.

Adalet ve Eşitlik Vurgusu

Kılıç, asgari ücretteki artışın yetersiz olduğunu vurgulayarak, "Böyle ekonomi yönetimi mi olur? Adalet bunun neresinde?" şeklinde konuştu. Ayrıca, bir gazetecinin DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın Diyarbakır'daki konuşmasına yönelik sorusunu yanıtlayan Kılıç, "DEM Parti Eş Genel Başkanı'nın yapmış olduğu açıklama son derece talihsiz bir açıklama ve apaçık bir tehdittir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir şantajdır" dedi.

Hükümete Destek Veriyoruz

Kılıç, hükümete memur ve memur emeklisi için yapılan refah payı talebinde sendikaların yanında olduklarını da belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK)...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK)...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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