Yeniden Refah Partisi'nden Emekli Maaşına Acil Düzenleme Çağrısı

Emekli Maaşları için Acil Çözüm Talebi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini bir kez daha altını çizerek ifade etti. Erbakan, partisinin genel merkezinde gerçekleştirdiği basın toplantısında, üye sayılarının son bir yıl içerisinde 365 binden 622 bine yükseldiğini de duyurdu.

Parti Üyeliğinde Hızla Büyüyorlar

Yeniden Refah Partisi'nin üye artış şampiyonu olduğunu belirten Erbakan, "Bir önceki sene olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisi olduk." şeklinde konuştu.

Suriye Konusunda Temkinli Yaklaşım

Suriye meselesine dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin endişelerinin bulunduğunu ve süreci temkinli bir şekilde takip ettiklerini vurguladı. "Bu endişelerimiz nedeniyle maksatlı yaftalar ortaya konuldu" diyen Erbakan, Esad'a yönelik hakaret içermeyen bir şekilde, "Bizim tek derdimiz, Esad sonrasında ortaya gelecek kaosun önlenmesidir. Türkiye ve Suriye'nin bölünmemesi için endişe duyuyoruz." şeklinde ekledi.

Emeklilere Yüzde 100 Artış Gerekli

Memurlara ve emeklilere yapılacak zam oranları konusunda da açıklama yapan Erbakan, "En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine getirilmesi gerektiğini tekrar ediyorum" dedi.

TBMM Görüşmesi

Erbakan, bir soru üzerine DEM Parti'den gelen görüşme talebini de duyurarak, salı günü TBMM'de saat 15.30'da görüşeceklerini bildirdi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.