Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum'da İhracat Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Erzurum'da yaptığı açıklamada Türkiye'nin ihracat potansiyelini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 13:53
Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum'da İhracat Vurgusu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Altınöz, Erzurum'da Dikkat Çekici Açıklamalarda Bulundu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, Erzurum'da düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin ithalat cenneti olduğuna dikkat çekerek, bunun değişmesi gerektiğini söyledi. Altınöz, ülkenin tek ihracat cenneti haline getirebileceği iddiasında bulundukları tek partinin kendi partileri olduğunu ifade etti.

Erzurum'un Sorunları ve Yönetim Anlayışı

Altınöz, Erzurum'un mevcut sorunlarını iyi bildiklerini belirterek, Türkiye'de yalnızca yönetim anlayışının değiştirilmesinin yeterli olduğunu dile getirdi. Ayrıca, hükümetin ekonomi ve maliye politikalarını eleştirerek şöyle devam etti:

"Türkiye, bu memleket ithalat cenneti. Bunu ihracat cenneti haline getirecek tek parti var Türkiye'de, o da Yeniden Refah Partisi. Bir sürü parti var ama bunu hiçbiri yapamaz. İsteyen parti yöneticisiyle canlı yayında bu konuda tartışmaya hazırım. Biz bu işte ustayız, geçmişte yaptık yine yaparız. Seçmenimiz velinimettir, seçmen bizi tercih eder."

Parti Üzerindeki Baskılar ve Çobanlık Eleştirisi

Toplantıda, partilerine ve belediye başkanlarına yönelik baskılar olduğunu vurgulayan Altınöz, bazı belediye başkanlarının farklı partilere geçiş yaptığını da dile getirdi. Altınöz, iktidar partisinin yöneticilerinin, bazı belediye başkanları için küçümseyici ifadeler kullandığını belirtti. "Çobanlık mesleğini küçümsemek, peygamberlik mesleğini küçümsemektir. Ben de bir köylü çocuğuyum ve çobanlık yaptım, çobanlığın ne demek olduğunu bilirim," diye ekledi.

Toplantıya, Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Mustafaoğlu, MKYK Üyesi Sadık Çat ve diğer partililer katıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz (fotoğrafta), Erzurum'daki bir...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz (fotoğrafta), Erzurum'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz (fotoğrafta), Erzurum'daki bir...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz (fotoğrafta), Erzurum'daki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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