Yeniden Refah Partisi'nden İnsan Hakları Günü Açıklaması: Zulümler Devam Ediyor

Bekin'den Çarpıcı Açıklamalar

Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde yaptığı basın toplantısında, zulümlerin hala devam etmesinin büyük bir tezat olduğunu vurguladı. Bekin, dünya genelinin bu günü kutlarken hak ihlalleri yokmuş gibi davranmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Dünya Gündeminde Yer Almayan Zulümler

Bekin, zulüm yapanların, diktatörlerin ve insan hakları ihlali yapanların serbestçe hareket etmesinin trajik bir durum olduğunu söyledi. Hindistan ve Keşmir'de, sadece Müslümanlara yönelik insan hakları ihlalleri konusunda çarpıcı rakamlar paylaştı. Bekin, Keşmir'de 96 bin 382 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti ve 22 bin 980 kadının eşsiz kaldığını aktardı. Ayrıca, pek çok çocuğun anne ve babasız yaşam savaşı verdiğini ifade etti.

Uluslararası Hukukun Yetersizliği

Bekin, bu konuda hiçbir dünya ülkesinin gündeminde yer almadığını, şiddetin boyutunun gün geçtikçe arttığını ve uluslararası hukukun etkin uygulanamadığını vurguladı. İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik katliamlarına değinen Bekin, Filistin Diplomasi Merkezi'nin verilerine göre 9 bin 905 katliam gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kayıp ve Şehit Sayıları Üzerinde Durdu

Bekin, yapılan katliamların sonucunda toplam 55 bin 758 şehit olduğunu, 17 bin 712 çocuğun da şehit düştüğünü vurguladı. Savaş sırasında doğup hayatını kaybeden bebekler ile şehit olan çocuklar hakkında dikkat çeken sayılar paylaşıldı.

Netanyahu'ya Eleştiri

Özellikle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmamasını eleştiren Bekin, katliamların durdurulmadığına dikkat çekti ve gerekli adımların atılmadığını belirtti.