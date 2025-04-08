Yeniden Refah Partisi'nden Özgür Özel'in Açıklamalarına Tepki

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezinde düzenlenen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın toplantısı gerçekleştirerek gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'in Sözleri Abartılı

Kılıç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hükümete 'cunta', Cumhurbaşkanına 'cunta başı' şeklindeki açıklamalarını, abartılı yaklaşımlar olarak değerlendirdi. Kılıç, seçilmiş bir hükümet ve Meclis'in demokratik meşruiyeti varken bu tür söylemlerin doğru olmadığını vurguladı.

ABD Yorumları Rahatsız Edici

Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik yorumlarını 'irrasyonel' ve 'rahatsız edici' bulduklarını belirten Kılıç, Türkiye'nin hiçbir zaman ABD'nin 'büyük İsrail projesine' destek vermeyeceğini, açık ve örtülü tehditlere teslim olmayacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs'a Yabancı İlgisi

Güney Kıbrıs'ta bazı ülkelerin büyükelçilik açmasına tepki gösteren Kılıç, Türk Devletleri Teşkilatı ve Aksakallar Konseyi'ne seslenerek, 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türkiye dışında hiçbir Türk devleti temsilcilik açmazken, Güney Kıbrıs'a gösterilen bu ilgi neyin nesidir?' diye sordu.

Enerji Zamları ve Etkileri

Kılıç, son dönemde konut elektriğine yüzde 25, sanayi doğal gazına yüzde 20 yapılan zamların üretimden ulaşıma kadar tüm alanlara yansıyacağını hatırlattı.

Yargı Bağımsızlığı Üzerine Değerlendirme

Kılıç, yargıyı eleştirerek 'yargıda her şey yolunda değil' diye vurguladı. Ancak, partiler ve liderleri arasında samimiyetin korunması gerektiğini belirterek, siyasetin rotasının bu kadar kırılgan olmaması gerektiğini ifade etti.

'Ha bu demek değildir ki yargıda, adliyede her şey yolundadır, adalet harfiyen işlemektedir, yargı bağımsızdır ve düzgünce çalışmaktadır. Ama dengeyi de kaçırmamak lazım. Kantarın topuzunu kaçırmamak lazım.' diyen Kılıç, siyasette abartılı yaklaşımlardan kaçınmak gerektiğini sözlerine ekledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.