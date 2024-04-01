Yeniden Refah Partisi'nden son dakika erken seçim çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde iktidara erken seçim çağrısı yaptı.

Altınöz, "İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor. Mutfakta yangın var. Sonuç itibariyle erken seçim kaçınılmaz" dedi.





Altınöz'ün açıklamalarından satır başları:

AK Parti'ye helalleşme çağrısı: "Bize yapılan hakaretleri yapan AK Parti yöneticilerine seslenmek istiyorum; lütfen gelin bizimle helalleşin. 16 milyon İstanbullunun ve 85 milyonun ferasetine güvenmediniz."

Erken seçim gerekliliği: "Türkiye'nin erken seçim mecburiyeti vardır. Mutfakta yangın var. İnsanların cebinde para kalmamış esnaf iş yerini kapatıyor."

Ekonomik durum: "Türkiye şu anda Bangladeş şartlarında yaşıyor. Hatta bazı yerlerde de Somali şartlarında yaşıyor."

Hamas ve İsrail: "Gazze'nin bu şartlarında ne yapıyoruz? Hamas’la İsrail'i buluşturup onları barıştırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin işi bitti, buna kaldı."

Erken seçim talebi: "Derhal bizim iktidara gelmemiz lazım. Saniye geçirmeden. Erken seçim ne zaman, yarın. Yarın erken seçim istiyoruz."

Altınöz ayrıca, 14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı seçilmesi gerektiğini savundu.

YRP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde 1 Büyükşehir, 39 ilçe ve 19 belde belediyesi olmak üzere toplamda 60 belediye başkanlığı kazandığını da hatırlatalım.