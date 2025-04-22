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Yeniden Refah Partisi'nden Zirai Don Uyarısı: Devlet Çiftçinin Yanında Olmalı

Suat Kılıç, zirai don zararlarını değerlendirdi, devletin afetlere hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 16:10
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 16:10
Yeniden Refah Partisi'nden Zirai Don Uyarısı: Devlet Çiftçinin Yanında Olmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'tan Zirai Don Uyarısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, zirai don olayları sonrası yaptığı açıklamada, afetlere karşı hazırlıklı olunmadığını vurgulayarak, "Devlet zararları karşılamalı, TARSİM üzerine düşeni yapmalıdır." ifadesini kullandı.

Üreticilerin Mağduriyeti ve Eğitimdeki Planlama Sorunları

Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının sonrasında düzenlediği basın toplantısında, mezunların atama bekleyen bölümlerine öğrenci alınmaması gerektiğini belirtti. "2025 yılı itibarıyla 478 bin 395 atama bekleyen öğretmen var," diyen Kılıç, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ve üniversitelerin acilen kontenjan planlaması yapması gerektiğini sözlerine ekledi.

Üreticilerin zararlarının devlet tarafından karşılanması gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Ağır zirai don olayları da gösterdi ki, afetler karşısında bir hazırlığımız yok." sözleriyle durumu eleştirdi. Kılıç, tarım sigortası yaptırmayan üreticilerin bu adımı atmalarının önemine de dikkat çekti.

Tarımda Milli Güvenlik ve Dışa Bağımlılığın Önlenmesi

Kılıç, "Tarım Bakanlığı artık ürün ve bölge planlamasını yapmalıdır. Alternatif üretim sahaları ve zamanları Bakanlık tarafından oluşturulmalıdır." diyerek gıdada dışa bağımlılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı. Bunun, ciddiyet ve sorumlulukla ele alınması gerektiğini ifade etti.

Demografik Yapı ve Acil Önlemler

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıç, Türkiye'nin demografik yapısının alarm verdiğine dikkat çekerek, "Bu konuda alınması gereken tedbirler var. Geç kalındı, daha fazla geç kalınamaz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, parti genel merkezindeki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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