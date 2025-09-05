DOLAR
Yenidoğan Çetesi Davası Ertelendi: Adli Tıp Raporu Tartışması Sürüyor

İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' davasının duruşması, Adli Tıp raporlarıyla ilgili itirazlar nedeniyle yarına ertelendi.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 20:31
Yenidoğan çetesi davasında duruşma yarına ertelendi

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen davada, duruşma yarına ertelendi. 16'sı tutuklu 57 sanığın yargılandığı dava, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görüldü.

Avukat beyanları ve Adli Tıp raporu tartışması

Duruşmada bazı sanıkların ve sanık avukatlarının beyanları alındı. Bir kısmı, Adli Tıp Kurumundan gelen raporu inceleyemediklerini belirterek savunmalarını bir sonraki duruşmaya ertelediklerini bildirdi.

Tutuksuz sanıklardan Mehtap Sayar'ın avukatı Caner Erol, Adli Tıp raporunun iddianameyle aynı içeriğe sahip olduğunu ve raporun tıbbi veriye dayanması gerektiğini savundu. Erol, tutuklu sanıkların hangi suçtan yargılandıklarını anlamaları için mütalaanın verilmesi gerektiğini, aksi takdirde savunmaların eksik kalacağını belirtti.

Tutuksuz sanık Renginar Molla'nın avukatı Mekail Önkol, müvekkilinin sadece doktorun talimatlarını yerine getirdiğini, SGK ile kurulan irtibatı anlamadıklarını ve bu nedenle suçlamaları kabul etmediklerini ifade etti.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen tutuklu sanık Fırat Sarı'nın avukatı Aydın Mantar ise Adli Tıp Kurumu raporlarını tıbbi rapor olarak kabul etmediklerini, raporun kendileri için yok hükmünde olduğunu savundu.

Mahkeme kararı

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının beyanlarının alınmasına devam edilmek üzere duruşmayı yarın saat 10.00'a erteledi.

