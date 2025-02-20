Yenidoğan Çetesi Davası: Üçüncü Duruşma Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Davasının Üçüncü Duruşması Sürüyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarının özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek ölümlerine neden olduğu ve haksız kazanç sağlandığı iddialarıyla açılan 'Yenidoğan çetesi' davasının üçüncü duruşması devam ediyor. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 25'i tutuklu 46 sanık katılıyor.

Dava Süreci ve İddialar

Duruşma, organize suç örgütü lideri olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ve diğer sanıkların avukatlarının beyanlarıyla sürüyor. Duruşmanın olduğu salonda polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bebeklerin sağlık durumlarını olduğundan daha ağır göstererek SGK'dan haksız ödeme alındığı belirtilen iddianamede, sanıkların sağlık hizmetini uygun şekilde sağlamadığı ifade ediliyor.

İddianamenin Ayrıntıları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı ve doktor İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle ağır suçlamalar yöneltiliyor. Örgüt, SGK'den yüksek ücret tahsil etmek amacıyla hastaları belirli hastanelere yönlendirdiği öne sürülüyor.

Cezai Talepler ve Gelişmeler

İddianamede, sanıklara toplam 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Aynı zamanda, sorumlu hastaneler ve şirketler için tüzel kişilere yönelik güvenlik tedbiri uygulanması ve mal varlıklarına el konulması isteniyor. Davanın seyrinde tutuksuz yargılanan 4 sanık da tutuklandı. Firari konumdaki bazı sanıkların yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Son Gelişmeler

Duruşma sırasında İlker Gönen'in cezaevinde intihar etmesiyle tutuklu sayısı 25'e düştü. Davanın yolunda gelen tüm gelişmeler, kamuoyunun dikkatle takip ettiği ve geniş bir basın mensubu tarafından izlenen bir süreç olarak dikkat çekiyor.