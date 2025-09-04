Yenidoğan çetesi davasında 31. duruşma başladı

İstanbul'da bebek acil vakalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek ölümlere ve haksız kazanca neden oldukları iddia edilen davada yargılama devam ediyor.

Duruşma salonunda gelişmeler

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmada, 16'sı tutuklu 57 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları yer aldı. Organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı dahil tutuklu 6 sanık salonda hazır bulunurken, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar SEGBİS ile katıldı. Duruşma basın mensuplarınca takip edilirken salonda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Adli Tıp raporları dosyaya girdi

Mahkeme başkanı, talep üzerine Adli Tıp Kurumu tarafından 10 maktul bebek için ölüm sebepleri, tanı ve teşhisler ile uygulanan işlemlerin doğruluğu, tıbbi uygulama hataları ve sanıkların kusur durumlarına ilişkin ayrı ayrı raporların hazırlandığını ve dosyaya girdiğini bildirdi. Duruşma, müşteki avukatlarının beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.

İddianamenin detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, suç örgütünün sevk ve idaresinin sanık doktor İlker Gönen ile 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir tarafından yapıldığı belirtiliyor. İddianamede örgütün esas amacının, devraldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf edip doluluğunu sağlamak ve SGK'den üst sınırda ödeme almak olduğu kaydediliyor.

İddianamede, hasta bebeklerin durumunun olduğundan daha ağır gösterildiği, gereğinden uzun yatırımlar sağlanarak SGK'den yüksek ücret tahsil edildiği ve bazı hasta yakınlarından fazladan para alındığı öne sürülüyor. Bebeklerin uygun sağlık hizmeti sunacak hastaneler yerine örgütün karlı gördüğü özel hastanelere yatırıldığı, gelirin büyük kısmının örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.

Ceza istemleri

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için 10 bebeğin ölümü nedeniyle "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 kez uygulanmak üzere her bir sanık için 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası; sanık Gıyasettin Mert Özdemir için ise çeşitli suçlardan 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis cezası isteniyor. Ayrıca 8'i kadın olmak üzere 44 sanık hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Soruşturma ve ek gelişmeler

Soruşturma kapsamında İstanbul'da 9, Tekirdağ Çorlu'da 1 hastanenin ruhsatı iptal edilmiş, bu hastanelerde tedavi gören bebekler ve diğer hastalar ambulanslarla kamu hastanelerine sevk edilmişti. Ayrıca soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında ölümle tehdit edenler tutuklanmıştı. Davanın sanıklarından İlker Gönen, Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 1 Şubat tarihinde intihar etmişti.

Birleştirme ve dosya ayrışmaları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 13 şüpheli ile SGK'nın zarar gören olarak yer aldığı 57 sayfalık ek iddianame ana dosyayla birleştirildi. Firari hemşire Serenay Şenkalaycı her iki dosyada da şüpheli olarak yer aldı. Mahkeme başkanı, cumhuriyet savcısını tehdit eden sanık Mustafa Kemal Zengin'in dosyasını ayırdı ve davadaki sanık sayısı 57 olarak belirlendi.