Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma 24 Şubat'ta

İstanbul'daki yenidoğan çetesi davasının üçüncü duruşması 24 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 17:49
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma 24 Şubat'ta

Yenidoğan Çetesi Davası Üçüncü Duruşmasına Devam Edilecek

İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağlamakla suçlanan 25'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması 24 Şubat Pazartesi günü yapılacak.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda gerçekleştirilen duruşmada, avukatların beyanlarının alınmasına devam edildi. Orgüt elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı'nın avukatı Özgür Ekinci, hazırlık aşamasında savcılığın tarafsız davranmadığını iddia etti.

Ekinci, duruşmada delillerin tartışılması gerektiğini vurgulayarak, "Tartışılacak bir delil yok; yalnızca tape kayıtları üzerinden bir soruşturma yürütülmekte" dedi. Şüpheli ölümlerle ilgili olarak otopsilerin yapılmasının zorunlu olduğunu belirten Ekinci, şu ifadeleri kullandı: "Mahkeme aşamasında otopsi raporlarının alınması lazım. Ne ile suçlandığımızı bilmemiz gerek."

Tutuklu sanık Hasan Basri Gök'ün avukatı Hatice Özdemir de müvekkilinin bebek ölümlerindeki sorumluluğunun olmadığını savunarak, tahliye talebinde bulundu. Diğer tutuklu sanık Damla Atak'ın avukatı Hasan Hazan ise sanıkların kamuyu zarara uğratıp uğratmadığı belli olmadan tutuklandıklarını öne sürerek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, hava muhalefeti nedeniyle duruşmaya 24 Şubat Pazartesi günü devam edilmesine karar verdi.

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