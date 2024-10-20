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Yenidoğan Çetesi'nin Sağlık Bakanlığı Denetimine Karşı Sahtecilik Faaliyetleri

İstanbul'da Yenidoğan çetesi, Sağlık Bakanlığı denetimlerine karşı sahte evrak hazırladı.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 11:04
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 11:04
Yenidoğan Çetesi'nin Sağlık Bakanlığı Denetimine Karşı Sahtecilik Faaliyetleri

Yenidoğan Çetesi’nin Denetimlere Karşı Yürüttüğü Sahtecilik Faaliyetleri

İstanbul'daki 'Yenidoğan çetesi' soruşturmasında, Sağlık Bakanlığının denetimlerinden kaçmak için sahtecilik yaptıkları ortaya çıkmış durumda. Soruşturmanın detaylarına göre, çetenin elebaşısı Fırat Sarı'nın, denetimlerin gerçekleştirileceği tarihleri önceden bildiği ve bu doğrultuda belgelerin saklanması ve değiştirilmesi ile ilgili talimatlar verdiği belirlendi.

Denetim Sürecinde Yürütülen Sahtecilik

27 Mart 2023’te CİMER aracılığıyla İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan ihbarın ardından yürütülen soruşturmada, çetenin Sağlık Bakanlığınca yapılan denetimlerde evrakları gizlemek ve değiştirmek için çeşitli taktikler geliştirdiği anlaşılmakta. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan fezlekede, çetenin teslim olduğu zor durumu HTS kayıtları ile gösterdiği ve panik içindeki görüşmelerinin yer aldığı kaydedildi.

Fırat Sarı ve Diğer Üyeler Arasındaki İletişim

Soruşturma çerçevesinde, çetenin lideri Fırat Sarı ve diğer üyelerinin, 25 Eylül - 10 Kasım 2023 tarihleri arasında birbirleriyle 111 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği tespit edildi. Yürütülen denetimlerde hastanelerde tespit edilen birçok usulsüzlük, yapılan kontroller sırasında net bir şekilde kayıtlara geçti.

Doktorların Usulsüzlükleri

Denetim esnasında, Medilife Hastanesi'nde çalışan sekreter Sümeyye Özdemir’in, hastaların kayıtları ile ilgili sistemde düzenlemeler yaparak hasta sayısını denetime uygun hale getirmeye çalıştığı kayıtlara geçmiştir. Özdemir'in, bazı hastaları gizlemek için alandan çıkarttığı da belirlenmiştir.

Ayrıca, çetenin çalışmalarına dair Fırat Sarı ile İlker Gönen arasındaki görüşmelerde, bir doktorun aynı anda iki hastanede çalışmasının zorlukları dile getirilmiştir. Beymend Sağlık'taki medikal muhasebe elemanı Zehra Çiçek ile Birinci Hastanesi’nde çalışan Hakan Doğukan Taşçı arasındaki yazışmalarda ise sağlık raporları üzerinde sahtecilik yapıldığı tespit edilmiştir.

Bu olaylar, çetenin sağlık sisteminde yarattığı ciddi sorunları ve usulsüzlüklerin boyutunu gözler önüne sermektedir.

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