Yenidoğan Çetesi Sanığı İlker Gönen Cezaevinde İntihar Etti

Yenidoğan Çete Sanığı İlker Gönen'in Trajik İntiharı

Antalya'nın merkez Döşemealtı ilçesindeki kapalı cezaevinde tutuklu bulunan İlker Gönen, sabah saatlerinde hücresinde intihar etti. Olayın ardından, İlker Gönen'in bırakmış olduğu intihar notu bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, intihar olayı ile ilgili hemen bir soruşturma başlattı.

Çetenin Suçlamaları ve İddianame Detayları

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre, Gönen'in de aralarında bulunduğu yeni doğan çetesi, 10 bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Bu suçlamalar arasında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" yer almakta. İddianamede, sanıklar için toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Operasyon ve Tutuklamalar

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, bebek acil hastalarının önceden anlaşılan özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine gönderilip ölümlerine neden oldukları ve aynı zamanda haksız kazanç sağladıkları öne sürülen organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı ile birlikte 16 şüpheli tespit edilmiştir. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirdikleri operasyonda, İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheliyi yakalamıştı.