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Yenidoğan Çetesi Sanıklarının Mal Varlıklarına Tedbir Konuldu

Büyükçekmece'deki 'yenidoğan çetesi' davasında, sanıkların mal varlıklarına el konuldu, hastanelere kayyum atandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 15:46
Yenidoğan Çetesi Sanıklarının Mal Varlıklarına Tedbir Konuldu

Büyükçekmece'deki Yenidoğan Çetesi Davasında Önemli Gelişmeler

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" soruşturması sonucunda, "yenidoğan çetesi" davasında yargılanan sanıkların da aralarında bulunduğu 23 kişi ile 3 şirketin mal varlığına tedbir konuldu. Bu açıklama, Fırat Sarı'nın da içinde bulunduğu suç örgütü elebaşıları hakkında önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Suçlamalar ve Soruşturma Detayları

Yenidoğan çetesi davasında, bebek acil hastalarını anlaşmalı özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiası ile yargılanan sanıklar hakkında, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava dosyasında, kara para aklama eylemleri ile ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, şüphelilerin "mal varlığı değerlerini aklama" suçunu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunmasına dikkat çekildi. Bu rapor doğrultusunda, taşınır, taşınmaz, hak ve alacaklarına el konulması talep edildi.

Sanıkların Mal Varlıklarına El Konuldu

Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğince, yenidoğan çetesi sanıkları arasında yer alan Fırat Sarı, İlker Gönen, Dursun Eryılmaz ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Ayrıca, 13 hastane ve 3 şirkete kayyum atanarak, bu kuruluşların mal varlıkları üzerindeki kontrollerin sıkılaştırılması sağlandı.

Belirlenen hastaneler arasında; Anıl Çakır Gönen, Melike Özdemir, Adnan Sarı, Aydın Sarı, Ayfer Sarı, Metin Sarı ve Serhad Sarı'nın da boy gösterdiği işlemler yer alıyor.

Kayıtlı Hastaneler ve Şirketler

Kayyum atanan hastaneler içinde, Avcılar Hospital, Özel Doğa Hospital, Silivri Kolan Hastanesi gibi çok sayıda sağlık kuruluşu bulunurken, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi ile birlikte GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Limited Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret AŞ gibi şirketler de soruşturma kapsamına alındı.

Bu gelişmeler, "yenidoğan çetesi" davasının seyrini değiştirecek önemli adımlar olarak görülüyor ve kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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