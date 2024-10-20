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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastane Sevk İşlemleri Devam Ediyor

Ruhsatı iptal edilen hastanelerden hastalar kamu hastanelerine sevk ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 21:07
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastane Sevk İşlemleri Devam Ediyor

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasındaki Gelişmeler

"Yenidoğan çetesi" olarak bilinen soruşturma kapsamında ruhsatları iptal edilen özel hastanelerde bulunan hastaların sevki, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla devam etmektedir. İlgili hastaneler arasında Özel Silivri Kolan Hospital, Özel Güney Hastanesi, Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi gibi isimler yer almaktadır.

Soruşturmanın Arka Planı

112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla iş birliği içinde yürütülen soruşturma, bebek acil hastalarının özel hastanelere nakledilerek ölümlerine neden olunduğu ve bu yolla haksız kazanç elde edildiği iddia edilmektedir. İstanbul'daki 9 özel hastanenin sevk işlemleri tüm hızıyla sürüyor.

Hastanenin Mühürlenmesi ve Çevik Kuvvet Önlemleri

Hastanelerdeki taburcu ve sevk işlemlerinin devam etmesi sonrasında, yetkililer tarafından hastaneler mühürlenmiştir. Hastanelerin tabelaları da sökülerek işlem tamamlanmıştır. Ayrıca, tedavi süreci devam eden hastaların bazıları, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından belirlenen uzman doktorların gözetiminde tedavi edilmeye devam etmektedir.

Güvenlik Tedbirleri ve Olaylar

Önleyici tedbir amacıyla hastanelerin önünde çevik kuvvet ekipleri bekleyiş yaparken, soruşturmaya konu olan hastanelerden birinin gece saatlerinde taşlandığı bilgisi alınmıştır.

Söz konusu soruşturmada adı geçen hastanelerin ruhsatları iptal edilmiştir. Belirtilen hastaneler Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hospital olarak sıralanmaktadır.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki...

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevki devam ediyor. Soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlandı.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki...

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevki devam ediyor. Soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlandı.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki...

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevki devam ediyor. Soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlandı.

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