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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastaneler Boşaltılıyor

Ruhsatları iptal edilen hastanelerden hasta sevk işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 13:40
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastaneler Boşaltılıyor

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Gelişmeler

"Yenidoğan çetesi" adı altında yürütülen soruşturma çerçevesinde, ruhsatları iptal edilen hastanelerdeki hastaların kamu hastanelerine sevk işlemleri sürüyor.

Hastaların Sevki Devam Ediyor

Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla yapılan sevkler, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları ile koordineli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bu süreçte, bebek acil hastalarının, önceden belirlenen özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edilerek kazanç sağlandığı iddialarının üzerine gidilmekte.

Ruhsatları İptal Edilen Hastaneler

Soruşturma kapsamında ruhsatları iptal edilen İstanbul’daki 9 özel hastane, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden gelen yazının ardından boşaltılmaya başlandı. Özel Silivri Kolan Hospital ve Özel Güney Hastanesindeki hastaların sevki tamamlandı ve bu hastaneler yetkililer tarafından mühürlendi.

Ayrıca Mühürlenen Hastaneler

Önceden faaliyetleri askıya alınmış olan Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ile Özel Bağcılar Medilife Hastanesi de mühürlenmiş durumda. Çevik kuvvet ekipleri, hastanelerin önünde tedbir amaçlı olarak bekleyişlerini sürdürüyor.

İlgili Hastaneler

Soruşturmada adı geçen diğer hastaneler arasında Özel Avcılar Hospital, Özel TRG Hospital, Özel Birinci Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi ve Özel Reyap İstanbul Hastanesi bulunmaktadır. Bu hastanelerin ruhsatları da iptal edilmiştir.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki...

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevki devam ediyor. Soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlandı.

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki...

"Yenidoğan çetesi"ne ilişkin soruşturmada adı geçen ve ruhsatı iptal edilen hastanelerdeki hastaların Sağlık Bakanlığına bağlı ambulanslarla kamu hastanelerine sevki devam ediyor. Soruşturmada adı geçen Özel TRG Hospitalist Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaların, ambulanslarla kamu hastanelerine sevki sağlandı.

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