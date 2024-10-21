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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastanelere Ambulansta İptal

İstanbul'da ruhsatı iptal edilen 3 hastanenin ambulans kullanımı sonlandırıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 14:32
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastanelere Ambulansta İptal

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Yeni Gelişme

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, "Yenidoğan çetesi" adı verilen soruşturma çerçevesinde ruhsatı iptal edilen 3 hastaneye ait ambulansların kullanımını durdurdu.

Ruhsat İptali ve Elektronik İstihbarat

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi ile iş birliği yaparak, bebek acil durumu olan hastaların belirlenen özel hastanelere, yeni doğan ünitelerine nakledilerek, ölümlerine sebep olunduğu ve bu süreçte haksız kazanç sağlandığı iddiaları üzerine incelemelere hız verdi.

Aileler Hedefte

Soruşturma sonucunda, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Özel Güney Hastanesi gibi hastanelere ait ambulansların ruhsatları iptal edilerek kullanım dışı bırakıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün aldığı bu karar, böylesine ciddi iddialar üzerine atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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