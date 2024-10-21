Yenidoğan Çetesi Soruşturmasında Hastanelerin Ödemeleri Durduruldu

Yenidoğan Çetesi Soruşturması Kapsamında Önemli Gelişme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan soruşturma kapsamında ciddi adımlar atıldığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı'nın özellikle özel hastane açılış ruhsatlarının iptaline ilişkin aldıkları karar sayesinde, bu hastanelerin sözleşmeleri feshedildi.

Hastanelerin Ödemeleri Durduruldu

Bakan Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu süreç sonucu söz konusu özel hastanelerin ödemelerinin durdurulduğunu ve kapatıldığını belirtti. Bu durum, sağlık sisteminin etkinliğini sağlamak ve kötü niyetli faaliyetleri önlemek amacıyla atılan önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Alınan önlemler, sağlık alanında ki istismarları engellemeye yönelik atılan önemli adımlardan biri olarak öne çıkmaktadır. İlgili araştırmalar ve denetimler devam etmekte, süreçte asıl faillerin cezalandırılması hedeflenmektedir.