Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas'ta 24 Kasım'da 100 öğretmeni ağırladı

Yeniköy Kemerköy Enerji, Milas’ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği akşam yemeği programında ilçede görev yapan 100 öğretmeni aileleriyle birlikte konuk etti. Etkinlikte şirket temsilcileri, yerel yöneticiler ve eğitimciler bir araya geldi.

Etkinlik ve katılımcılar

Programa Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ve öğretmenlerin aileleri katıldı. Etkinlikte bölgedeki eğitim faaliyetleri, okulların ihtiyaçlarına yönelik destekler ve sanayi-eğitim iş birliğinin önemi ele alındı. Samimi bir ortamda gerçekleşen kutlamada öğretmenler, eğitim çalışmalarına ilişkin görüşlerini ve ihtiyaçlarını paylaştı.

Yetkililerin mesajları

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke etkinlikte, "Öğretmenlerimiz, bir ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik geleceğini şekillendiren en güçlü unsurdur. Milas’ta eğitimin niteliğini artırmaya yönelik her katkıyı kıymetli buluyoruz. Bugün burada öğretmenlerimizle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyor ve ilçemizin eğitimine verilen her destek için teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal ise, "Öğretmenlerimiz, her gün öğrencilerimizin ufkunu açıyor, bilgiyle, sabırla geleceğe yön veriyor. Bu gece, siz değerli eğitim neferlerine minnettarlığımızı ifade etmek için bir fırsat oldu. Toplumun geleceğini şekillendirme gibi büyük bir sorumluluğu özveriyle taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" dedi. Bal, Yeniköy Kemerköy Enerji’nin bölgedeki okullara sağladığı katkılara dikkat çekti.

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık konuşmasında, "Öğretmenlerimizin emeği ve rehberliği, çocuklarımızın hayatında olduğu kadar toplumun geleceğinde de belirleyici bir rol oynuyor. Şirket olarak eğitime desteği daima önceliklendiriyoruz, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

Işık ayrıca yapılan programların okullara bakım-onarım, donanım desteği ve öğrencilere yönelik sosyal faaliyetleri kapsadığını belirterek, "Kırk yılı aşkın süredir yalnızca enerji üretmiyor, aynı zamanda bölgenin insan kaynağını büyütüyor, geleceğini şekillendiriyoruz. Sizlerin yetiştirdiği öğrenciler bugün aramızda mühendis, teknisyen, operatör olarak çalışıyor, ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunuyor. Bugün sınıflarınızda oturan çocuklarımızın bir kısmı yarın bizim çalışma arkadaşlarımız olacak. Bu döngü, hem bölge için hem de ülkemiz için en değerli sürdürülebilirlik örneklerinden biridir" dedi.

Sergi ve sosyal katkılar

Etkinlik kapsamında Milas Halk Eğitim Merkezi’ne bağlı Yeniköy Termik Santrali el sanatları kursunda kadınlar tarafından hazırlanan çalışmaların yer aldığı bir sergi öğretmenlerin beğenisine sunuldu. Öğretmenler ve davetliler, kursiyerlerin el emeği eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YENİKÖY KEMERKÖY ENERJİ’DEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI