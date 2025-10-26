Yenimahalle'de Eğlence Mekanına Kurşunlama: Plakasız Motosikletle 2 Kişi Saldırdı

Yenimahalle'de Eğlence Mekanına Kurşunlama

Beştepe'de plakasız motosikletle gelen 2 kişi ateş açtı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir iş yeri, motosikletli iki kişi tarafından kurşunlandı.

Alınan bilgiye göre, Beştepe Mahallesi Armada Hayat Sokağı'ndaki bir eğlence mekanına plakasız motosikletle gelen 2 kişi silahla ateş edip olay yerinden kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saldırıda yaralanan olmadı, ancak iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Soruşturma sürüyor; yetkililer, görgü ve kamera kayıtları üzerinden şüphelilerin tespitine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

