Yenipazar'da Üreticilere Tarımsal Bilgilendirme Toplantısı

Sorguncukahiler Köyü'nde eğitim amaçlı toplantı

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde, köy bazlı bilgilendirme kapsamında üreticilere yönelik bir tarımsal bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Yenipazar Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen toplantı Sorguncukahiler Köyü’nde yapıldı.

Toplantıda üreticilere tarımsal destekleme programları, başvuru süreçleri, bitkisel hastalıklar ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında kapsamlı bilgiler aktarıldı. Köyde üretim yapan çiftçilerin soruları dinlenerek sahada karşılaşılan sorunlara yönelik açıklamalar yapıldı ve uygulanabilir çözüm önerileri paylaşıldı.

Çalışmaların amacının tarımda verimliliğin artırılması ve üreticilerin doğru bilgiye zamanında ulaşmasının sağlanması olduğu belirtildi.

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar toplantıyla ilgili olarak, "Üreticilerimizin desteklemeler ve tarımsal uygulamalar konusunda doğru ve güncel bilgiye ulaşması büyük önem taşıyor. Bu tür bilgilendirme toplantılarını ilgili kurumlarımızla birlikte önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

ÜRETİCİLERE TARIMSAL BİLGİLENDİRME TOPLANTISI