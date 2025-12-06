Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar Ulucak Köyü’nde Sorunları Yerinde İnceledi

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar, Ulucak Köyü’nde vatandaşlarla bir araya gelerek ihtiyaç ve talepleri yerinde kayda aldı, mezarlıkta dualar okundu.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:04
Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Mehmet Salih Uçar, Ulucak Köyü’nü ziyaret ederek köy halkının ihtiyaç ve taleplerini yerinde inceledi. Ziyarette yapılan tespitler ve kayda alınan talepler, yerel yönetim hizmetleri için önemli veri sağladı.

Ziyaret Ekibi ve Amaç

Ziyaret programına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Elif Ceylan Kara ile Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Müdürü Osman Aygüneş eşlik etti. Ekip, köydeki sosyal ve ekonomik durumları doğrudan gözlemleyerek ihtiyaçların önceliklendirilmesi için çalışma yaptı.

Saha İncelemesi ve Talepler

Köydeki haneler tek tek gezilerek vatandaşlarla sohbet edildi ve iletilen ihtiyaçlar titizlikle not alındı. Heyet, özellikle büyükler ile yakından ilgilenerek ailelerin beklenti ve taleplerini kayda geçirdi. Yapılan değerlendirmeler, yerel hizmet planlamasında kullanılacak.

Mezarlık Ziyareti ve Dualar

Program kapsamında, İlçe Müftülüğü görevlisi vaiz eşliğinde köy mezarlığı ziyaret edildi. Ahirete göç eden, geride dua edecek yakını bulunmayan merhum ve merhumelerin kabirleri başında dualar edildi ve anmalar yapıldı.

Kaymakamın Açıklaması

Yenipazar Kaymakamı Mehmet Salih Uçar ziyaretle ilgili olarak şunları söyledi: "Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde görmek, vatandaşlarımızın sesine birebir kulak vermek bizim en önemli görevimizdir. Ulucak Köyü sakinlerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, ilettikleri her talebin titizlikle değerlendirileceğini ifade ediyorum" dedi.

