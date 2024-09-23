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Yenişehirlioğlu: AK Parti Gündemi Belirler

Bahadır Yenişehirlioğlu, Erzincan'da yaptığı konuşmada, AK Parti’nin güçlü konumunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 16:12
Yenişehirlioğlu: AK Parti Gündemi Belirler

Erzincan'da AK Parti Buluşmaları

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Erzincan'daki İpekyolu Tesisleri'nde "Türkiye Buluşmaları" programında önemli mesajlar verdi. Yenişehirlioğlu, muhalefetin ve diğer çevrelerin dar gündemlerle parti gündemine müdahale etme çabalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Gündem Belirleyen Parti

Yenişehirlioğlu, "Unutmayın AK Parti gündem takip etmez, gündemi belirler" ifadesini kullanarak partinin güçlü yapısına vurgu yaptı. Ayrıca, teşkilat mensuplarına hedeflerini gerçekleştirmeleri için sorumluluk düştüğünü ifade etti.

Önemli Yatırımlar ve Değişim

Sözlerine devam eden Yenişehirlioğlu, bu 23 yıl içerisinde yalnızca altyapı projeleri değil, aynı zamanda Türk sivil siyaset alanında da önemli reformlar gerçekleştirdiklerini aktardı. "Ülkemizin bugüne kadarki en parlak dönemini yaşıyoruz" diyerek, başarılarla dolu geçmişi hatırlatan Yenişehirlioğlu, demokrasinin güçlendirilmesi konusunda da önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.

Teşkilat Mensuplarına Teşekkür

Yenişehirlioğlu, "Hak ve özgürlükler konusundaki devrimlerimizi yaptık. Demokrasimiz, geniş kitlelerin sesi olmaya devam etmelidir" dedi. İfade özgürlüğünün önemine dikkat çekerek, teşkilat mensuplarına teşekkürlerini iletti ve Türkiye'ye hizmet eden tüm dava arkadaşlarına minnettarlığını belirtti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında...

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzincan'daki İpekyolu Tesisleri'nde düzenlenen programda konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında...

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzincan'daki İpekyolu Tesisleri'nde düzenlenen programda konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında...

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "AK Parti Türkiye Buluşmaları" kapsamında Erzincan'daki İpekyolu Tesisleri'nde düzenlenen programda konuştu.

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