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Yerel seçimler sonrası Meclis’te değişiklik: CHP’de milletvekili sayısı düştü

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Meclis’teki bazı milletvekillerini belediye başkan adayı göstermesi sonrasında, milletvekili sayısı 129’dan 125 düştü.

Yayın Tarihi: 01.04.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 01.04.2024 15:07
Yerel seçimler sonrası Meclis’te değişiklik: CHP’de milletvekili sayısı düştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), yerel seçimlerde 5 milletvekilini belediye başkanı adayı olarak göstermişti. Resmi olmayan sonuçlara göre, bu 5 adaydan 4’ü belediye başkanlığında kazandı. Böylece CHP’nin Meclis’teki milletvekili sayısı da 129’dan 125’e düştü.

CHP’nin Afyon Milletvekili ve CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Afyon'da belediye başkanı olarak seçildi. Yine CHP’nin Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman'da, Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı Kastamonu'da belediye başkanı olarak seçildi. Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal da Kırıkkale'de belediye yarışında sandıktan birinci olarak çıktı. Seçim sonuçlarının kesinleşmesi ile bu isimlerin milletvekilliği düşecek.

AKP’de Milletvekili sayısı değişmedi

Öte yandan AKP’nin belediye başkanı adayı olarak gösterdiği isimler ise Meclis’e geri dönecek gibi görünüyor. AKP’nin İstanbul milletvekili olan Murat Kurum, Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu ve İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez gibi isimlerin, belediye başkanlığı yarışında başarısız olmaları nedeniyle Meclis’teki görevlerine devam etmesi bekleniyor.

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