Yerel seçimlerin acı bilançosu: 6 ölü, 62 yaralı

Yerel seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte muhtarlık yarışlarında yaşanan şiddet olayları üzücü bir boyut kazandı. Yapılan derlemeye göre, 17 Mart'tan bu yana muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan kavgalarda toplamda 6 kişi hayatını kaybetti, 1'i polis 62 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, Harran ilçesinde 17 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada, muhtarlık seçim süreciyle ilgili iki grup arasında çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti. Diğer yandan, Eyyübiye, Bozova, Harran ve Halfeti ilçelerinde de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 16 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinin kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde 31 Mart'ta muhtarlık seçimiyle ilgili çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Siirt'in Konacık köyünde de muhtarlık seçimi nedeniyle yaşanan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Veyselkarani beldesinde de 1 polis ve 8 kişi yaralandı.

Burdur'un Çatağıl köyünde, muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Bayburt'un Balca köyünde de muhtarlık seçimiyle ilgili tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde muhtarlık seçimi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Görentepe Mahallesi'nde bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kızıltepe ilçesindeki muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgada ise 11 kişi yaralandı.