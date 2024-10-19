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Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Büyük İlgi: 255 Bin Başvuru Yapıldı

Afetlerden etkilenen 18 ildeki 'Yerinde Dönüşüm' projesine 255 bin başvuru gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:38
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne Büyük İlgi: 255 Bin Başvuru Yapıldı

Yerinde Dönüşüm Projesine 255 Bin Başvuru

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen ve afetlerden etkilenen 18 ilde devam eden "Yerinde Dönüşüm" desteğine e-Devlet üzerinden toplamda 255 bin aktif başvuru alındığı belirtildi.

Afetzedelere Destek Sağlanıyor

Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, afet mağdurlarının yeni ev ve iş yerlerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yerinde dönüşüm ofislerinde bugüne kadar 125 bin afetzede ile birebir görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

Finansal Destekler ve Hibe Miktarları

Yerinde Dönüşüm kapsamında afetzedelere toplamda 11 milyar lira destek sağlanmış, bu destekle birlikte 45 bin konut ve iş yerinin inşasına başlanmıştır. Ayrıca, 20 bin bağımsız bölüm tamamlanma aşamasına gelirken, 25 bin bağımsız bölüm için de destek sağlanmaya devam edecektir.

Vergi ve Harç Muafiyetleri

Evini ve iş yerini yenilemek isteyenler için vergi ve harçlardan muafiyetler de sunulmaktadır. Yeniden inşaat yapan vatandaşlar, ruhsat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuru yaparak desteği alabilmektedir.

Ne Kadar Destek Sağlanıyor?

Deprem bölgesindeki konutlar için sağlanan yardımlar arasında 750 bin lira hibe ve 750 bin lira kredi ile birlikte proje hazırlığı için 40 bin lira proje desteği yer almaktadır. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sunulmaktadır. Ahırlı konutlar içinse 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanmaktadır.

Ödeme Aşamaları

Yerinde dönüşüm ödemeleri, tamamlanma aşamasına göre yapılmaktadır. Yapı ruhsatı alındığında, konutlar için ilk ödemeler 190 bin lira, iş yerleri için 120 bin lira olarak gerçekleştirilmektedir. Su basman seviyesine gelindiğinde konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için 240 bin lira verilmektedir. Ayrıca, kaba inşaatın bitiminde ve iskan alındığında konutlar için 450 bin lira, iş yerleri için ise 240 bin lira ödenmektedir.

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