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Yerli Motorlar ve Dronlarda Yeni Dönem: Türkiye'nin İnovasyon Adımları

TÜMOSAN çevreci motor üretimine geçerken, Türk dronları Japonya'dan yatırım aldı ve ABD'de üretim yapacak.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:46
Yerli Motorlar ve Dronlarda Yeni Dönem: Türkiye'nin İnovasyon Adımları

Ahşap Yerli Motorlar Göreve Hazır!

TÜMOSAN, Türkiye'nin öncü motor ve traktör üreticilerinden biri olarak yatırım ve AR-GE çalışmalarıyla motor hızlarını 48'den 105 beygire yükseltti. Şirket, bu motorları Faz-5 standardına uygun şekilde üretmeye hazırlanıyor ve hedefi 140 beygir.

TÜMOSAN Teknoloji ve Mühendislik Grup Müdürü Volkan Gün, "2024'le beraber motorlarımızı artık Faz-5 emisyon seviyesinde üretmeye başlayacağız. Kullanıcılarımız Faz-5 motorlarımız ile tanışacaklar. Faz-5, Avrupa'nın en temiz motor sertifikasyonu" dedi.

Türk Dronları Dünya Pazarına Açılıyor

Döner kanatlı insansız hava araçları ile Japonya'dan yatırım alan Baibars Mekatronik Havacılık, 9 ülkeye ihracat başarıları ile dikkat çekiyor. Şirket, 2025 yılında ABD'de faaliyete geçecek yeni tesiste zirai insansız hava araçları üretimine başlamayı planlıyor.

Agricultural Tech with Fundraising Initiative

Halk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Zafer Mustafaoğlu, Agroculus kampanyasıyla yapay zeka destekli topraksız tarımın gelişimine katkı sağlayacaklarını söyledi. Mustafaoğlu, "Topraksız tarım seraları yerel ve küresel pazarlarda satış yapabilir" dedi.

Türk Kepçe Üreticisi ABD Pazarında Hedef Belirledi

NG Attachments Makina Dış Ticaret Kurucusu İzzet Emre Erdem, Türkiye'nin makine ve aksamları ihracatının 9 milyar 282 milyon 270 bin dolar olduğunu ve ABD pazarında en yüksek ihracat hedefini belirlediklerini açıkladı.

Yeni İşbirlikleri Derin Teknolojiyi Geliştiriyor

Türkiye Derin Teknoloji Vakfı ile Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi arasında yapılan protokolle, girişimcilerin desteklenmesi hedefleniyor. Girişimcilere 18 farklı derin teknoloji başlığında destek sunulacak.

Gelecek İçin Yönetişim Zirvesi

Kurumsal Yönetişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Alıç, "Amacımız yönetişim kavramının önemine dikkati çekmek ve iyi yönetim uygulamalarını yaygınlaştırmak" dedi.

Esra Öğretmenin Hayali Yaşatılıyor

Depremde hayatını kaybeden öğretmen Esra Şahutoğlu'nun kardeşi, onun açtığı anaokulunda 50 çocuğu geleceğe hazırlıyor. Kardeşi Yağmur Kimyonok, "Okulumuz, ablamın hayallerinin ötesinde bir yerde" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerine Model Oluyor

Milli sporcu ve öğretmen Mehmet Karataş, spor ve eğitimi bir araya getirerek gençlere yol gösteriyor. Karataş, "Öğrencilerim milli sporcu olma hedefiyle çalışmalarına devam ediyor" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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