Yerli ve Milli Togg Araçları, Askeriye ile Buluştu

Togg Araçları, Milli Savunma Bakanlığı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "52 binden fazlası yollarda" ifadesiyle duyurduğu Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg, T10X modeliyle Milli Savunma Bakanlığı'nın envanterine girdi.

Bakanlık, Genelkurmay ve Kuvvet Komutanlıkları

Edinilen bilgilere göre, Togg araçları, bakanlar ve birçok kamu kurumunda makam ve hizmet aracı olarak kullanılmakta olup, artık Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da teslim edilmiştir.

Togg'un, Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ve Genelkurmay Başkanlığı'ndaki önemli karargah görevlerinde bulunan J başkanları tarafından makam aracı olarak kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda bu araçların kullanıma girmesi bekleniyor.

Milli Savunma Bakanlığının envanterine alınan Togg araçları, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Milli Savunma Bakanlığının envanterine alınan Togg araçları, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.