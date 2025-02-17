Yerlikaya: 2024 Yılında Günde 118 Uyuşturucu Tutuklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Sinop'ta yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadelede 54 bin 876 tutuklama yapıldığını ve günlük ortalama 118 tutuklama gerçekleştiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.02.2025 16:23
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 16:23
Yerlikaya: 2024 Yılında Günde 118 Uyuşturucu Tutuklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Uyuşturucu ile Mücadele Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop'taki Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uyuşturucuyla mücadele konusundaki kararlılıklarını vurguladı. Yerlikaya, "Göreve geldiğim günden bu yana 54 bin 876 tutuklama oldu. 2024 yılında günlük ortalama 118 tutuklama gerçekleşti," dedi.

Sinop'taki Operasyonlar ve Narkotik Vaka Analiz Sistemi

Toplantıda Sinop'un, Türkiye'nin huzurlu şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Yerlikaya, emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgiler verdi. Son üç yıl içinde Sinop’ta uyuşturucu ile ilgili yapılan operasyonlar ve tutuklanan şahıs sayısında artış gözlemlendi. Bu bağlamda, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile ilgili de bilgi veren Yerlikaya, "Bu yazılım sistemiyle çok daha proaktif hale getiriyoruz çalışmalarımızı," şeklinde konuştu.

Vatandaşların Desteği ve İletişim Çağrısı

Uyuşturucuyla mücadelede vatandaşların desteklerine vurgu yapan Bakan Yerlikaya, Sinop’ta yaşayanları, uyuşturucuya dair şüpheli durumlarda 122 numarasını aramaya davet etti. Yerlikaya, "Bu konuda hızınıza hız katarsanız, hep birlikte şehrimizin huzurunu güçlendirmiş olursunuz," dedi.

Diğer Güvenlik Mesajları ve İstatistikler

Yerlikaya, terörle mücadelenin de devam ettiğini belirterek, Türkiye'de hırsızlık olaylarının 2024 yılında 71 bin düştüğünü açıkladı. Ruhsatsız silahlara yönelik cezaları artırdıklarını belirten Bakan, "Sinop'ta 386 kişi hakkında işlem yapıldı ve 328 silah yakalandı," şeklinde bilgi verdi.

Ayrıca, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları önlemek adına yoğun çaba gösterdiklerinin altını çizen Yerlikaya, 2023 yılında kaza yeri ölüm sayılarının günlük 8.2 olduğunu, bunun 2024 yılı için 7.4'e düştüğünü aktardı. "Yeterli mi? Biz 1 olmasını bile kabul etmiyoruz," şeklinde konuştu.

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