Yerlikaya: Artvin'de "Türkiye'nin Huzuru" ile terörsüz geleceğe emin adımlarla

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Artvin'de düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı" ardından yaptığı konuşmada bakanlığın birincil görevinin ülkenin huzur ve güvenliğini tesis etmek olduğunu vurguladı.

"Artık kardeşliğimizi büyüttüğümüz yeni bir döneme girdik. Tarihi bir dönüm noktasındayız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, terörsüz bir Türkiye'ye, terörsüz bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz."

Huzur ve güvenin önceliği

Bakan Yerlikaya, görev sıralamasında ilk sıraya huzur ve güveni koyduklarını belirterek, vatandaşların huzur ve güven iklimi içinde olması gerektiğini; bunun 86 milyonun birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde yaşaması için şart olduğunu söyledi.

Yerlikaya, terörün yıllar boyunca sadece canları değil milletin birliğini de hedef aldığını, baskı, şiddet ve zulmün üretim ve altyapıya ayrılabilecek kaynakların israfına yol açtığını ifade etti ve "tüm bu acı dolu günler inşallah artık geride kaldı" dedi.

Trafik güvenliği: Toplumsal bir mesele

Bakan, terör ve diğer suç odaklarıyla mücadele kadar trafik güvenliğinin de öncelikli görevleri arasında olduğunu söyledi. Trafik kazalarıyla ilgili verdiği verilerde, 2024 yılında 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini belirtip bunun günlük ortalama 17,4 can kaybına denk geldiğini vurguladı.

Yerlikaya, trafik güvenliğini tanımlarken bunun teknik, hukuki, sosyal ve idari önlemler bütünlüğü olduğunu; asıl hedefin bir trafik kültürü inşa etmek olduğunu ifade etti. Trafiğin kamusal bir alan olduğunu, davranışların ve karşılıklı saygının burada görünür hale geldiğini söyleyerek, "Trafikte aşırı hızla kazanacağınız 2 dakika, size bir şey kazandırmaz ama o hız, bir ailenin hayatını karartabilir." uyarısında bulundu.

Bakan, sosyal medya paylaşımlarına atıfta bulunarak yaşanan bir olaydan bahsetti: "Bir sürücü aracıyla, kadın bir sürücünün önünü kesiyor, yetmiyor, aracın üstüne çıkıyor, hınçla araca saldırıyor, hakaretler savuruyor. Trafik, kimsenin egolarını tatmin etme yeri değildir." Trafikte kabadayılık yapanlara toleranslarının sıfır olduğunu belirtti.

Artvin'de organize suç ve asayiş çalışmaları

Yerlikaya, Artvin'de bu kabine döneminde düzenlenen operasyonlarda 6 organize suç örgütünün çökertildiğini ve 70 kişinin tutuklandığını açıkladı. Ülke genelinde asayiş, uyuşturucu, siber suçlar ve düzensiz göç gibi alanlarda tavizsiz bir mücadele yürütüldüğünü söyledi.

Asayiş suçlarına ilişkin verilerde, mal varlığına karşı işlenen suçlarda önemli düşüşler olduğunu aktaran Yerlikaya şunları paylaştı: Evden hırsızlık olay sayısı 2022'de 87, 2023'te 49, 2024'te 18 oldu; son iki yılda yaklaşık yüzde 80 düşüş sağlandı. İş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayları 2022'de 56 iken 2024'te 21'e geriledi (yüzde 62,5 azalış). Ayrıca Artvin'de bu kabine döneminde hapis yakalaması olan 702 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi; bu yılın son 7 ayında ise 235 şahıs yakalandı.

Uyuşturucuyla mücadele

Gençlerin geleceğini çalan uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin çok yönlü ve kapsamlı olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, kamusal alanlarda sürekli denetim yapıldığını belirtti. Artvin'de bu kabine dönemi itibarıyla ele geçirilenler şu şekilde açıklandı: 593 kilogram uyuşturucu, 10 bin 357 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 30 bin 838 kök kenevir. Bu kapsamda 32 kişinin tutuklandığı, 18 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı bildirildi.

Kapanış ve taahhüt

Bakan Yerlikaya konuşmasını, İçişleri Bakanlığı'nın 675 bin personel ve güçlü kurumsal kapasitesiyle güvenliği yeni nesil teknolojilerle bütünleştirdiğini, proaktif ve insan odaklı bir yaklaşımla iç güvenliği tesis ettiklerini belirterek tamamladı. Sözlerini "Artvin'in huzuru, Türkiye'nin huzurudur" ifadesiyle sonlandırdı ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, (solda) Artvin'de bir otelde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.