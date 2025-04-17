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Yerlikaya'dan Narkokapan-Ankara Operasyonu Açıklaması: 577 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda 577 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 17.04.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 14:51
Yerlikaya'dan Narkokapan-Ankara Operasyonu Açıklaması: 577 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Narkokapan-Ankara Operasyonu"na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda şu ana kadar 577 şahsın gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, 6 ay süren hazırlıkların ardından hayata geçirilen bu operasyon, Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak tarihe geçiyor. Operasyon kapsamında 626 farklı adrese aynı anda baskın düzenlendi.

Yerlikaya, "Operasyonda şu ana dek 577 şahsı gözaltına aldık ve operasyonumuz da hala devam ediyor" dedi. Ayrıca, uyuşturucu arzıyla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bu kirli zincirin her halkasını dağıtıyoruz. Bu mücadeleyi ülkemizin geleceği adına, tüm insanlık adına verilen bir savaş olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, son zamanlarda düzenlenen operasyonların sonuçlarını da değerlendirerek, 65 bin 918 şahsın tutuklandığını, 200 tondan fazla uyuşturucu maddesi ve 180 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini vurguladı. Ayrıca, 267 uyuşturucu organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Yerlikaya, siber devriyeler aracılığıyla sosyal medya üzerinden yalan haber yayanlara karşı da mücadelenin sürdüğünün altını çizerek, "Bu kişilerin peşindeyiz. Hukuk önünde tek tek hesap verecekler" dedi. Uyuşturucu ile mücadeledeki azim ve kararlılığını pekiştirerek, "Uyuşturucu insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER), Narkokapan-Ankara Operasyonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

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