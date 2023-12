Yerlikaya'dan son dakika açıklaması: 37 ilde DEAŞ operasyonu gerçekleştirildi 189 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, teröristlere karşı kararlı bir mücadele yürüttüklerini belirtti. Bakan Yerlikaya, 37 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “KAHRAMANLAR-38” operasyonlarında 189 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlara katılan polisleri kutlayan Bakan Yerlikaya, terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceklerini vurguladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "Kıymetli milletimiz şunu bilsin ki; ülkemizin barışı, birlik ve beraberliği için teröristlere asla fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin fedakarlıklarıyla mücadelemize durmaksızın devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı tarafından; 37 ilde DEAŞ terör örgütüne karşı “KAHRAMANLAR-38” operasyonları düzenlendiği bildirildi. Operasyonlarda; Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya ve Bingöl’de DEAŞ terör örgütünde görev alan toplam 46 şüpheli yakalandığı belirtildi.

DEAŞ terör örgütüne karşı 37 ilde eş zamanlı operasyonlar devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, operasyonlarda; Batman, Bolu, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep ve Hatay’da DEAŞ terör örgütünde yer alan toplam 45 şüpheli gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda; Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir’de DEAŞ terör örgütünde rol alan toplam 45 şüphelinin ele geçirildiği bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonlarda; Kocaeli, Konya, Kütahya, Mardin, Osmaniye ve Sakarya’da DEAŞ terör örgütünde görev alan toplam 30 şüpheli ele geçirildi. Samsun, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Yalova’da DEAŞ terör örgütünde rol alan toplam 23 şüpheli ele geçirildi. Böylece operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı 189 oldu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında "Operasyonlarda görev alan kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Yıl boyunca, her mevsim, her ay, her saat operasyonlarımız sürüyor. Terörle mücadelemiz son terörist yok olana kadar durmadan devam edecek." ifadelerine yer verdi.