Yerlikaya'dan Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü Hakkında Açıklama

Suriyelilerin Gönüllü Dönüşü Artıyor

Türkiye'deki Suriyelilerin durumu ile ilgili açıklamalar yapan Yerlikaya, 2024 yılı itibarıyla önemli bir gelişmeye dikkat çekti. Yerlikaya, "2024'te aylık ortalama 11 bin gönüllü, güvenli ve onurlu şekilde dönüş yapan Suriyeli vardı. Bu sayı ise 1,5-2 katına çıkmış durumda. Hareketlenme var" ifadelerini kullandı.

Artan Sayı ve Güvenli Dönüş

Yerlikaya'nın belirttiği gibi, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gönüllü dönüş oranlarında kayda değer bir artış gözlemleniyor. Bu durum, hem Türkiye’deki göç yönetimi açısından hem de bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmesiyle ilgili önemli ipuçları sunmaktadır.

Hükümet yetkilileri, Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerini teşvik eden programlar ve işbirlikleri oluşturarak, gönüllü dönüş oranlarını artırmayı hedefliyor.