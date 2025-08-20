Yerlikaya: Hakkari'de Uyuşturucuya Tarihi Darbe — 211 Ton ve 213 Milyon Hap Ele Geçirildi

Yerlikaya: Hakkari'de Uyuşturucuya Karşı 'Tarihi Seviye'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru Toplantısı' sonrası yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelede elde edilen başarılara ilişkin bilgi verdi. Toplantıya Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Personel Genel Müdürü Nedim Akmeşe ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök de katıldı.

Güvenlik Değerlendirmesi ve Hizmet Eşitliği

Yerlikaya, öğretmenevinde yapılan toplantıda Hakkari'de yürütülen genel güvenlik ve asayiş çalışmalarına dair bilgi alıp değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ülkenin her köşesinde aynı hizmet anlayışıyla ilerlediklerini vurgulayan Yerlikaya, şehir ayrımının olmadığını ve tek istikametlerinin büyük ve güçlü Türkiye olduğunu söyledi.

Yerlikaya'nın ifadeleri şöyle: 'Türkiye Cumhuriyeti, Alevi'nin de Sünni'nin de Cumhuriyetidir. Türk'ün olduğu kadar Kürt'ün de Cumhuriyetidir.' Devletin her vatandaşın hakkının, hukukunun, huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirtti ve 1000 yıldır birlikte yürüdükleri bu yolun ebediyen süreceğini dile getirdi.

Terörle Mücadele ve 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Terörle mücadelede kararlılıkla adımlar atıldığını söyleyen Yerlikaya, bu başarının şehit ve gazilerin emanetine, annelerin duasına ve milletin iradesine dayandığını belirtti. Her bir şehidin adının bu toprakların harcına yazıldığını ifade eden Yerlikaya, şehit ailelerine minnet borcu olduğunu ve vatanı asla sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi. 'Terörsüz Türkiye' hedefine vurgu yaparak bunun bir kardeşlik çağrısı olduğunu aktardı.

İçişleri Bakanlığı kadrosuna değinerek, 675 bin personel ile ülkenin huzuru için gece gündüz görevde olduklarını belirtti. Yerlikaya, kara, mavi ve siber vatanın her noktasında nöbette olduklarını, terörle mücadele, asayiş, organize suçlar, göç ve afet yönetimi ile trafik güvenliği gibi alanlarda strateji, plan ve uygulamalarının bulunduğunu kaydetti.

Uyuşturucuyla Mücadelede Çarpıcı Rakamlar

Bugünkü toplantıda özellikle uyuşturucuyla mücadeleye dikkat çekmek istediğini söyleyen Yerlikaya, uyuşturucunun gençlere pusu kuran ve suç ekonomisini besleyen çok katmanlı bir tehdit olduğunu ifade etti. Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde ülkemiz genelinde uyuşturucuya yönelik düzenlediğimiz operasyonlar sonucu 81 bin 467 şahıs tutuklandı. 39 bin 590 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı" dedi.

Yerlikaya, bu kararlılığın en görünür çıktısının ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye olduğunu vurgulayarak, toplam 211 ton uyuşturucu, 213 milyon adet uyuşturucu hap ve 313 milyon kök kenevirin imha edildiğini açıkladı.

NARVAS ile İhbar ve Dijital Takip

Uyuşturucuyla mücadelenin ihbar ve dijital takip boyutunun önemine dikkat çeken Yerlikaya, bu kapsamda geliştirilen Narkotik Vaka Analizi Sistemi (NARVAS Projesi)'na değindi. Konum bazlı vaka analiz sistemi olan NARVAS'ın, halkın 112 ve UYUMA Mobil Uygulaması üzerinden yapılan ihbarları analiz ettiğini belirtti.

Yerlikaya, sistem aracılığıyla suç haritaları çıkarıldığını ve ekiplerin önleyici müdahaleler yapabildiğini söyleyerek şu verileri paylaştı: NARVAS üzerinden 267 bin 64 vatandaş ihbarı işleme alındı; bu ihbarlardan gelişen 35 bin 669 operasyon gerçekleştirildi. NARVAS kapsamında uyuşturucudan 41 bin 756 şüpheli ile diğer bağlantılı suçlardan 3 bin 249 şüpheli adalete teslim edildi.

Yerlikaya, vatandaşlara organize suçlar ve göçmen kaçakçılığı dahil etraflarında gördükleri her türlü olayı bildirmeleri çağrısında bulunarak, "Biz güçlüyüz ama hız yapmak istiyoruz" diye konuştu.

(Sürecek)