Yerlikaya: Kütahya Simav'da 5,4 Deprem — Ekipler Saha Tarama Başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya Simav'da saat 12.59'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD ve kurum ekiplerinin saha taramalarına başladığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.09.2025 13:21
Güncelleme Tarihi: 28.09.2025 13:21
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan ilk açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kütahya'nın Simav ilçesinde saat 12.59'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklama yaptı.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kütahya Simav'da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

